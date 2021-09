Stor overraskelse: Feriepark kan blive større, end politikerne troede

En politisk aftale om, at der højst må opføres 200 ferieboliger i en feriepark ved Hjelm Bugt på Møn, er i princippet overholdt i et netop fremlagt lokalplanforslag til ferieparken. Men over halvdelen af boligerne vil få mindst 10 og helt op til 18 sengepladser. Projektet, som møder modstand i lokalområdet, er dermed noget større, end politikerne i kommunalbestyrelsen i Vordingborg havde ventet. Det kommer bag på dem.

Baggrunden for aftalen fra juni i år om højst 200 feriehuse var et projekt, som omfattede 500 ferieboliger. Det var for stort, mente partierne i kommunalbestyrelsen.