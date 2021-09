Da døren åbnede, stod politiet der med seks mand. Så blev mor ført bort

Darya på 17 år, Matin på 12 år og Amina på 4, savner deres mor som forleden blev anholdt af politiet for øjnene af dem klokken halv seks om morgenen og anbragt i Ellebæk-fængslet for afviste asylansøgere, som man vil forsøge at sende hjem. Der er en årsag til. at irakiske Darya ikke vil vise sit ansigt. Det er ikke, fordi hun er bange for at udtale sig. Det er fordi, hun gerne vil vedblive med at være en almindelig pige, der går i hf og ikke være kendt som hende »flygtningepigen«.