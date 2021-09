Tidligere læge hjælper ældre kvinde med at planlægge selvmord

Den tidligere læge Svend Lings er fortsat med at rådgive om, hvordan man kan begå selvmord. Det gør han, selv om han i både by-, lands- og Højesteret er dømt for netop det.

Han oplyser til Kristeligt Dagblad, at han aktuelt hjælper en ældre kvinde med at planlægge selvmord.

Svend Lings blev kendt i offentligheden i 2017, da han medvirkede i et program på Radio24syv. Her fortalte han, at han havde hjulpet flere end ti patienter til at dø.

Det fik Styrelsen for Patientsikkerhed til at melde ham til politiet. Han blev siden tiltalt i tre konkrete sager. I to af dem var der tale om selvmord, mens der i den tredje var tale om et forsøg på selvmord.

Han blev frifundet i det ene forhold i byretten, men siden blev han dømt for alle tre forhold i Østre Landsret.

I 2019 stadfæstede Højesteret dommen fra Østre Landsret, hvor han var idømt 60 dages betinget fængsel.

Efter dommen fortalte han, at han ikke ville stoppe med at rådgive syge mennesker om, hvordan de kan gøre en ende på tilværelsen.

I august 2020 blev han igen sigtet for at assistere ved selvmord. Og det ser altså ud til, at han siden har fortsat sit arbejde.

ritzau