Efterårets første rigtige blæsevejr rammer Danmark torsdag

Efter en onsdag, der flere steder i landet har budt på sol, er det et noget andet vejr, der møder danskerne torsdag.

Her venter efterårets første rigtige blæsevejr nemlig, uden at der dog er tale om en decideret storm.

Men flere steder i landet kan der komme vindstød af stormstyrke. For eksempel i Ringkjøbing-Skjern, Kalundborg og på Bornholm.

I Løkken i Nordjylland har man gjort klar til vejret ved at fjerne flere badehuse på stranden. De er før blevet ødelagt af stormvejr.

Blæsevejret starter ifølge vagthavende meteorolog Lars Henriksen i den nordvestlige del af landet i løbet af formiddagen.

Vinden ventes i løbet af dagen at tiltage, og efterhånden vil den brede sig over landet, inden det slutter på Bornholm ud på aftenen.

»Torsdag venter efterårets første regulære blæsevejr, da et lavtryk skal en tur nord om Danmark«, lyder det fra meteorologen.

»I forbindelse med lavtrykket blæser det noget op, så i løbet af dagen har vi det, vi kalder en hård vind til hård kuling mange steder med kraftige vindstød, der kan nå stormstyrke ude ved kysterne«, siger han.

Vindstyrken angives på beaufortskalaen, der går fra 0 til 12. 12 er orkan, mens 0 er stille vejr.

De to styrker, som meteorologen henviser til - hård vind og hård kuling - er henholdsvis seks og otte på skalaen.

Nord- og Vestjylland, Nord- og Nordvestsjælland, dele af Vestsjælland og Bornholm kan dog momentvis blive ramt af noget, der ligger endnu højere på skalaen, da der er varslet vindstød af stormstyrke.

Afhængig af vindhastigheden kaldes 10 og 11 på beaufortskalaen for storm.

Vindstød af stormstyrke kan ifølge DMI medføre, at tagsten blæser ned, at træer kan vælte, og at broer må lukke for trafik.

»Jeg tror godt, at den enkelte dansker ved, hvad han eller hun skal gøre, når der kommer sådan nogle varsler«.

»Har man sommerhus, er det måske at tjekke, om der er faldet grene af og ned i huset, eller hvis man er tømrer eller murer og har et stillads oppe, er det at tjekke op på dem også«, siger Lars Henriksen.

