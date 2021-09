Chef i dansk milliardvirksomhed trækker sig efter krænkelsessager

Erhvervsmediet Finans kunne tirsdag afsløre, at en række kvinder har været udsat for krænkende adfærd fra Thomas Muurmann Henriksen, der er direktør for den danske milliardkoncern Danbred.

Onsdag skriver mediet, at Thomas Muurmann Henriksen har valgt at trække sig ovenpå krænkelsessagerne.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra DanBred, som er ejet af Landbrug & Fødevarer.

»Det er vigtigt for mig, at min person, og de fejltagelser som jeg har begået, ikke kommer til at skygge for DanBreds videre udvikling«, siger Thomas Muurmann Henriksen i pressemeddelelsen ifølge Finans.

»Med den store opmærksomhed, der er på min person lige nu, har jeg vurderet, at det ikke er til gavn for selskabet, at jeg fortsætter som direktør, og derfor trækker jeg mig«.

18 mellemledere klagede til bestyrelsen

Flere kilder har ifølge Finans berettet, at Thomas Muurmann Henriksen har vist interesse for yngre, kvindelige kolleger ved firmafester.

Tilsyneladende kammede det over til en firmafest i juni. Her blev direktøren ifølge flere øjenvidner nærgående over for tre kvinder.

18 mellemledere sendte efterfølgende et brev til til bestyrelsen, hvor de skrev, at de ikke længere kunne vende det blinde øje til den slags krænkelser.

Bestyrelsesformand i DanBred Christian Pagaard Junker er enig i direktørens beslutning om at fratræde, siger han i en pressemeddelelse.

»Der er ingen tvivl om, at det her har været en vanskelig og kompleks sag«.

»Vi har i bestyrelsen hele tiden taget anklagerne om upassende adfærd meget alvorligt, og som jeg har nævnt tidligere, var det ud fra en helhedsbetragtning, at bestyrelsen valgte at lade Thomas Muurmann fortsætte som direktør i selskabet«.

»At Thomas i dag har ønsket at trække sig fra sin post er en rigtig disposition«.

DanBred arbejder inden for grisegenetik og sælger avlsdyr og sæd til store dele af verden. Selskabet havde sidste år en omsætning på 1,2 milliarder kroner.