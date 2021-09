Forskergruppe har kortlagt Danmarks naturbeskyttelse. Og det ser ikke godt ud

Beskyttelsen af Danmarks vilde natur halter slemt, viser en ny landsdækkende indikator fra Aarhus Universitet for naturens tilstand og beskyttelsen af den.

Ved hjælp af databaser og eksperter, tjek af lovgivning og naturforvaltning har en forskergruppe over tre år kortlagt, hvor vild den danske natur er, og hvor meget plads den får til naturens egne processer. Resultatet kalder de Dansk NaturIndikator.

»Resultatet er, at der er ingen steder, vi er i nærheden af at have beskyttet effektivt mod de vigtigste naturtrusler«, siger seniorforsker Rasmus Ejrnæs fra Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet.

Som eksempel peger han på landets fem eksisterende nationalparker.

»Vi kan ikke finde nogen form for ekstra beskyttelse af naturen i nationalparkerne i forhold til andre steder. Det er ren marketing«, siger Ejrnæs.

Han håber på bedre naturindhold og beskyttelse i de nye naturnationalparker, som nu debatteres ivrigt. Men han er bekymret for, om det holder.

»Vi har et folketing og FN, der gerne vil have mere vild natur, og et EU, der taler om 10 procent strengt beskyttet areal. Men det bliver nemt en gratis omgang greenwashing, hvis man ikke tager opgaven seriøst«.

Ingen andre har tidligere lavet så grundig en vurdering af naturbeskyttelsen herhjemme. I Danmarks Naturfredningsforening er direktør Lars Midtiby glad for det nye indeks.

»Det understreger jo, at dansk natur er i en alvorlig forfatning, og at der er behov for, at vi gør mere for at passe på den sårbare natur«, siger Lars Midtiby, der har store forventninger til de nye naturnationalparker og håber på en kommende biodiversitetslov.

Heidi Buur Holbech, naturchef hos videnscentret Seges under Landbrug & Fødevarer hilser også forskernes indeks velkommen.

»Landbruget ved jo godt, at erhvervet fremover vil blive målt på sit bidrag til bedre biodiversitet. Men vi har manglet en metode til at måle det bedst«, siger hun.

Bæredygtighedschef Gustav Bock fra Danish Crown kalder det nye indeks for »det mest visionære redskab inden for forskning i biodiversitet hidtil«.

»DNI-scoren er et værktøj, vi kan bruge sammen med vores leverandører og på sigt indføre nogle af tankerne bag, og som vi ser rigtigt positivt på«, siger han.

Ritzau