Sag om hashfund skal gå om efter nyt dna-tjek

En mand, som er blevet dømt for besiddelse af stoffer, skal have genoptaget sin sag. Det har den Særlige Klageret afgjort, efter at et dna-spor i sagen er blevet undersøgt på ny, fortæller advokat Jan Schneider, der er forsvarer for den dømte mand.

»Det er på baggrund af en samlet vurdering – herunder at dna-sporet var fejlagtigt og i forvejen svagt. Og at den dømte havde nægtet sig skyldig i forholdet. Det betyder, at sagen nu skal gå om i Vestre Landsret, hvad angår de forhold«, siger advokaten.

Rigsadvokaten meddelte i begyndelsen af september, at den havde bedt Den Særlige Klageret om, at sagen skulle genoptages. Det skete, da konklusionen i dna-erklæringen blev ændret efter mere præcise undersøgelser.

Undersøgelsen blev iværksat, efter at der blevet sået tvivl om præcisionen af den model, man brugte før i tiden, hvor dna blev sammenlignet på 10 punkter. I alt er cirka 12.900 straffesager blevet gennemgået.

Forventer reduktion af straffen

Da dna-profilen på den dømte i sagen om stofferne blev undersøgt på 16 punkter, blev konklusionen ændret. Ifølge Jan Schneider betyder den nye vurdering, at man ikke kan sige noget om, hvem sporet stammer fra.

»Det viser, at man ikke kan sige noget om, hvem det menneskelige dna stammer fra. Derfor er det selvfølgelig et ubrugeligt spor, som man i første omgang fra Statsadvokatens side har præsenteret som et reelt bevis«, siger advokaten.

Han fortæller, at sagen handler om to forhold om besiddelse af hash på en ejendom, som manden stod som ejer af. Men ifølge advokaten var der usikkerhed om, hvorvidt manden brugte den, eller den var udlejet. På hashen fandt politiet et dna-spor.

»Så finder man et dna-spor derpå, som man får analyseret. Den første test boner ud med, at det er hans med en vis sandsynlighed. På baggrund af det, og at det er fundet på den ejendom, finder man ham så skyldig«, siger advokaten.

Men den vurdering af dna-sporet var altså fejlagtig. I sagen blev den tiltalte mand idømt to års fængsel. Men det hører med til historien, at straffen på to år til den dømte blev udmålt på grund af flere forhold og ikke kun dem, der vedrører euforiserende stoffer.

»Derfor kan man ikke sige noget om, hvor stor en reduktion i straffen, det vil føre til, hvis der sker frifindelse i de her forhold. Men det er min vurdering, at det vil medføre en reduktion i straffen«, siger Jan Schneider.

Ritzau