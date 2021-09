Blæsevejr rusker i Danmark: Færger aflyses, mens surfere ryger mange meter op i luften

I løbet af i dag ventes efterårets første rigtige blæsevejr at bevæge sig ind over Danmark, og i formiddag begyndte vinden ifølge Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) at tage til i Nord- og Vestjylland.

Det betyder aflyste færgeafgange flere steder i landet. Tidligt på dagen er det færgen Lilleøre på ruten mellem Sælvig på Samsø og Aarhus, der aflyser afgangene fra Aarhus. En afgang fra Sælvig klokken 15.15 bliver også aflyst, skriver TV 2 Østjylland. Også flere færgeafgange mellem Hou i Østjylland og Sælvig er blevet aflyst, skriver Samsø Rederi på Facebook. Hos Fjordline, der står for en række ruter mellem Nordjylland og Norge, har man også måttet aflyse færgeafgange. Det samme gælder Læsøfærgen, der på grund af vejret ikke kan sejle til og fra Frederikshavn. Det skriver DR.

Direktør i Samsø Rederi Carsten Kruse siger, at det i bund og grund ikke er sejlads på havet, der er problematisk for færgerne, men det at lægge til havn i uroligt vejr.

»Der er godt 20 kilometer hen over havet i Sælvig. Der kan vinden accelere op. Selv om vi har en prognose, er realiteten, at der ofte kommer mere tryk på vinden hen over havet«, siger han til TV 2 Østjylland.

Vinden påvirker også trafikken på flere broer. På både Øresundsbroen og Vejlefjordbroen frarådes vindfølsomme køretøjer at passere på grund af kraftig blæst, oplyser Vejdirektoratet på Twitter torsdag eftermiddag.

»Vinden forventes at aftage i løbet af aftenen«, skriver direktoratet.

Blæsevejret begynder ifølge DMI i den nordvestlige del af landet. Vinden ventes at tiltage i løbet af dagen, og efterhånden vil den brede sig over landet, inden det slutter på Bornholm ud på aftenen.

Der er ikke tale om decideret storm. Men der kan flere steder komme vindstød af stormstyrke. For eksempel i Ringkjøbing-Skjern i Vestjylland, Kalundborg i Nordvestsjælland og på Bornholm.

Glade surfere

Mens vejret skaber problemer i nogle dele af samfundet, er vindstød af stormstyrke godt nyt for surfere. Torsdag afholdes der en konkurrence for kitesurfere i Vorupør i Nordjylland. Konkurrencen går ud på, at 18 surfere skal hoppe så højt og så langt som overhovedet muligt, og den hårde vind kan ende med at give deltagerne helt exceptionelle flyveture, skriver TV 2 Nord.

»Jeg forventer at se surfere, der rammer 30 meter i højden og bevæger sig over 200 meter fra hop til landing«, siger arrangør Mads Bloch, der er leder i Cold Hawaii Games, til mediet.

Ifølge DMI skal man dog ikke forvente, at blæsevejret fortsætter. Mette Zhang, der er vagthavende meteorolog hos DMI, siger, at vinden vil aftage stille og roligt i løbet af torsdag aften. Hun kalder vejret en »god efterårsrusker«.

»Vi har jo haft nogle meget kraftige storme. Det her er en god efterårsrusker, som vi har set det før. Men den falder sådan i den tidlige ende af sæsonen«, siger hun til Ritzau.

