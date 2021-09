Grænsemure er langtfra så usædvanlige, som de bliver gjort til. Men konsekvenserne af dem kan være store

Det er få år siden, mange europæiske politikere rystede på hovederne ad Trumps grænsemur mod Mexico. Alligevel bliver der bygget flere og flere kilometer mur og pigtrådshegn langs Europas grænseovergange. Det vidner om en mentalitetsændring.

Senest har Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) udtrykt sin støtte til Grækenland, som han roser for at have opført grænsemure for at holde flygtninge ude af landet.