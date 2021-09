Hun afviste at ansætte gravid kvinde. Nu trækker hun sig fra Djøfs ligestillingskomité

Fagforbundet Djøf skal have ny formand for sin ligestillingskomité, efter Gitte Seeberg har trukket sig fra posten. Det skriver Weekendavisen, og det bekræftes af Djøf.

Det gør hun, efter at Weekendavisen har henvendt sig til hende med en historie om et ansættelsesforløb fra 2009. Dengang var Gitte Seeberg generalsekretær i Verdensnaturfonden i Danmark.

Den dengang 26-årige Sarah Boas ansøgte om en stilling i Verdensnaturfonden og var til samtale med Gitte Seeberg. Her blev hun præsenteret for en kontrakt, men forløbet blev bremset, da Sarah Boas fortalte, at hun var gravid.

Det fik Gitte Seeberg og Verdensnaturfondens daværende kommunikationschef, Rasmus Helveg Petersen, til at stoppe for ansættelsen.

»Så kan vi selvfølgelig ikke ansætte dig«, sagde Rasmus Helveg Petersen dengang ifølge Weekendavisen.

Rasmus Helveg Petersen er i dag medlem af Folketinget for Radikale Venstre.

Ifølge både Seeberg og Helveg Petersen var der tale om et barselsvikariat, som Sarah Boas havde ansøgt. Begge bekræfter de, at Sarah Boas ikke blev ansat, fordi hun var gravid.

»Skulle jeg have ansat en barselsvikar for barselsvikaren«, spørger Seeberg retorisk, til Weekendavisen.

Weekendavisen har set jobopslaget fra dengang, og ifølge avisen var der i opslaget tale om et fast job.

Undervejs i ansættelsesprocessen bliver det ændret til en midlertidig ansættelse. Og kontrakten, som Sarah Boas var ved at underskrive løb fra september 2009 til juni 2010.

Det fremgik hverken af mails sendt mellem parterne eller af kontraktudspillet, som Weekendavisen har set, at der skulle være tale om et vikariat.

I en mail få timer før hele ansættelsen bremses, begrunder Seeberg den midlertidige ansættelse med, at fonden gerne vil se økonomien an, før man skriver under på et varigt samarbejde.

Sarah Boas forklarer avisen, at hun har henvendt sig med historien, fordi hun har set Gitte Seeberg i DR’s program ’Debatten’. Her deltog Seeberg i en debat om barsel i sin kapacitet som formand for Djøfs ligestillingskomité.

Både Seeberg og Helveg Petersen fastholder, da Weekendavisen henvender sig, at de har handlet korrekt.

Dengang indgik Verdensnaturfonden et forlig med Sarah Boas, hvor hun fik udbetalt 45.000.

Senere ombestemte Gitte Seeberg sig dog. Hun giver derefter ifølge Weekendavisen udtryk for, at hun nu mener, at hun har handlet forkert dengang.

