10 ud af 11 fængslede asylansøgere er blevet løsladt

Halvanden uge efter at politiet anholdt otte kvinder og tre mænd på danske asylcentre, er ti ud af de elleve løsladt. Det er sket, efter at de har været til samtale hos Hjemrejsestyrelsen i Birkerød med henblik på at blive udsendt. De blev onsdag og torsdag udspurgt af en fem mand stor irakisk embedsdelegation, men efter samtalerne tyder alt på, at irakerne ikke vil modtage nogen af de elleve.

»Når de er løsladt, må det efter min opfattelse være, fordi Irak ikke vil tage nogen af dem«, siger advokat Niels Erik Hansen, der torsdag var med, da to af hans klienter blev afhørt. Han ser et tydeligt mønster i udviklingen. Før i tiden ville Irak kun tage imod afviste asylansøgere, der skrev under på, at de ville rejse frivilligt – uanset om de var kriminelle eller ej. I de senere år har det ændret sig lidt. Irak har i visse tilfælde været med på at modtage »rigtige kriminelle«, også selv om de tvangsudsendes. Men de vil ikke tage personer, der »blot« har fået afslag på asyl.