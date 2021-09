Jimmi Levakovic idømmes udvisning af Danmark

Automatisk oplæsning

Fire tiltalte fra Levakovic-familien får i alt 16 år og 9 måneders fængsel fredag ved Retten i Glostrup.

Det gør de for tricktyverier begået mod ældre med baggrund i coronakrisen.

Jimmi Levakovic udvises af Danmark til Kroatien, hvor han er statsborger.

Hans tante Silvia Winther får fem års fængsel. Hun var den eneste, der blev dømt for røveri.

Ud over udvisningerne med indrejseforbud i ni år til Jimmi, idømmes han fem år og seks måneders fængsel. Et andet familiemedlem får tre år og seks måneders fængsel, og et tredje to år og ni måneders fængsel.

Tricktyverierne i den aktuelle sag blev lavet ved, at de tiltalte udgav sig for at være fra kommunen. De påstod, at de kom for at hjælpe med at spritte af, og på den måde fik de adgang til de ældres boliger.

I Retten i Glostrup argumenterer Jimmi for, at han ikke har nogen tilknytning til Kroatien, og at hans børn bor i Danmark.

Forsvareren for Jimmi Levakovic, Michael Juul Eriksen, lagde under sin procedure vægt på, at den kriminalitet, han har begået, ikke er alvorlig nok til en udvisning.

»Selvfølgelig er det synd for de her ældre, men vi må også tage de nøgterne briller på, og det her er altså ikke så alvorlig kriminalitet, som myndighederne forsøger at gøre det til«, siger Michael Juul Eriksen.

De fire har allerede siddet varetægtsfængslet i omkring 16 måneder, hvilket skal fraregnes deres straf.

De tiltalte har udbedt sig betænkningstid i forhold til en eventuel anke.

Levakovic-familien er velkendt af både politi og domstolsvæsen. Flere medlemmer af familien er idømt en række domme for forskellig kriminalitet.

ritzau