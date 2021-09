Mand sigtes for drabsforsøg efter stik med skruetrækker

Automatisk oplæsning

En 27-årig mand fra Aarhus er fredag i et grundlovsforhør ved Retten i Kolding blevet varetægtsfængslet i fire uger. Han er sigtet for drabsforsøg.

Det oplyser vagtchefen hos Sydøstjyllands Politi.

Tidligere fredag oplyste politiet, at den 27-årige blev anholdt sent torsdag aften på baggrund af en episode på Vestergade i Vejle, hvor en 31-årig mand blev stukket i siden af kroppen med en skruetrækker.

Under overfaldet blev offeret ifølge politiet truet med ordene: ’Jeg skal dræbe dig’.

Sydøstjyllands Politi formoder, at de to mænd kendte hinanden i forvejen.

Den ramte har ikke været i livsfare, men kom lettere til skade.

Anmeldelsen kom ind klokken 16.45, og gerningsmanden var forsvundet, da politiet nåede frem til gerningsstedet.

Ved grundlovsforhørets start erkendte den 27-årige, at han havde udøvet vold, og han erkendte også truslen om at slå offeret ihjel, skriver Vejle Amts Folkeblad.

Da sigtelsen var læst op besluttede dommeren at lukke dørene for offentligheden. Det betyder, at det ikke er muligt at få oplyst, hvad den sigtede har forklaret, eller hvad politiet bygger sin mistanke mod ham på.

ritzau