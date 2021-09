Røde Kors anbefaler asyl frem for særlov

FOR ABONNENTER

De eksisterende regler for asyl er et mere sikkert grundlag for evakuerede afghaneres ophold i Danmark end den særlov med indbygget midlertidigt ophold, som Folketinget har tænkt sig at tilbyde de op mod 850 evakuerede.

Det fremgår af høringssvar til særloven fra Røde Kors og fra Institut for Menneskerettigheder. De to organisationer lægger sig dermed op ad en anbefaling om hastebehandling efter asylreglerne, som flere juraeksperter påpegede over for Politiken i forrige uge.