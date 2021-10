For fire år siden kunne danske transmænd få en penis, der virker. I dag skal de nøjes med en »hudflap«

Da 39-årige Emil Ottesen i august i år vågnede i en hospitalsseng i Gent, en storby i det nordvestlige Belgien, vidste han, at det var slut. 24 års rejse gennem det danske sundhedssystemet var forbi, og den endte med lige præcis det, Emil Ottesen har ønsket sig det meste af sit liv: en penis, så naturtro som overhovedet mulig, som han kan bruge til at stå op og tisse med og – om nogle uger – også til sex. Det har krævet adskillige operationer, og der har været komplikationer undervejs, men han er så glad for resultatet, at han har svært ved at finde ord.

»Det er det vildeste. Hvad kan man opnå mere end det, man altid har drømt om? Jeg er bare lykkelig«.