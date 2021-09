Lokale kræver videoovervågning og vagtværn ved Kærshovedgård

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) bliver mandag under et besøg på Udrejsecenter Kærshovedgård nær Bording i Midtjylland mødt med en række krav fra lokale beboere og erhvervsdrivende.

Blandt andet kræver de, at staten etablerer videoovervågning omkring stationen, i butikker og ved de naboer, der ønsker det.

De beder også om, at der kommer uniformeret vagtværn ved butikker. Desuden skal politiet rykke hurtigere ud til Kærshovedgård, hvis der opstår tumult.

Under sit besøg skal Mattias Tesfaye mødes med Ikast-Brandes borgmester, Ib Lauritzen (V).

Ministeren vil få overrakt en bunke underskrifter fra lokale borgere og erhvervsdrivende.

De forlanger, at regeringen hjælper lokalsamfundet med at skabe mere tryghed for naboerne omkring udrejsecenteret, der blandt andet huser personer på tålt ophold og personer, der er udvist ved dom.

Omkring 900 har sat deres underskrift på kravene. Det skriver TV 2.

Underskriftindsamlingen kommer, efter at ministeren har lovet at give en hjælpende hånd. Den ville komme ’snarest muligt’, lovede han, efter at en plan om et nyt udrejsecenter på Langeland gik i vasken tilbage i maj.

Underskriftindsamlingen blev startet af 24 lokale erhvervsdrivende.

De kræver, at regeringen iværksætter tiltag, der nedbringer belastningen for naboerne til centeret, mens der arbejdes på at finde et nyt center til de dømte kriminelle.

I underskriftindsamlingen beretter borgerne, at de oplever, ay de kriminelle beboere skaber en utryghed. Det sker blandt andet, fordi der ifølge dem handles narkotika på gaden og er sket en stigning i antallet af tyverier.

Udrejsecenteret Kærshovedgård har eksisteret siden 2016. Det huser omkring 250 personer. Personer på tålt ophold, personer, der er udvist ved dom og afviste asylansøgere.

I maj fremlagde regeringen planen om at flytte dem, der er udvist ved dom og på tålt ophold til et andet center på Langeland. Det skulle aflaste området omkring Kærshovedgård.

Men planen blev afvist af et flertal af Folketinget.

Den ansvarlige minister, Mattias Tesfaye, skal mandag, ud over sit møde med borgmesteren, tale med naboer til udrejsecenteret og andre lokale.

ritzau