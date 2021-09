Regeringen sender lovforslag om ændrede logningsregler i høring

Sagen kort

Teleskandalen



Politiets oplysninger om borgernes aktivitet i telenettet kan være helt afgørende brikker i efterforskning og retssager. Men i årevis har disse teledata været fejlbehæftede og mangelfulde på grund af en uopdaget systemfejl og manglende kontrol i Rigspolitiet.

I alt 11.000-12.000 sager siden 2010 skal granskes for at afdække de potentielt skæbnesvangre fejl. Affæren om politiets fejl, der udfordrer borgernes retssikkerhed, blev fortiet for domstolene og Folketinget i over 100 dage.





