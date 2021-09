Leif Beck Fallesen: Virksomhederne må vente på nye hænder

Det vakte opsigt, da DI’s administrerende direktør, Lars Sandahl Sørensen, på organisationens årsmøde for to år siden sagde ja til statsminister Mette Frederiksens invitation til at indgå en klimakontrakt. Den skulle sikre, at industrien blev klimaneutral i 2050, og at udslippet af CO 2 blev reduceret med 70 procent inden 2030. Det kom bag på blå blok i Folketinget, og Venstre støttede først senere klimamålene. Tirsdag strammede statsministeren så kravene til klimamålene yderligere.

På DI’s årsmøde tirsdag var der en varm, næsten hjertelig stemning, da statsministeren talte og diskuterede med DI’s topchef. Hun sagde selv på et tidspunkt: