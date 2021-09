Kofod om fem Syrien-børn: Ansvaret ligger hos mødrene

Regeringen er fortsat klar til at hente fem børn med dansk tilknytning hjem fra fangelejre i Syrien.

Men det kræver stadig en godkendelse fra deres samlet tre mødre, som regeringen ikke vil hjemtage, da de ikke er danske statsborgere.

Det siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) tirsdag under et samråd i Folketingets Udenrigsudvalg.

»Der er desværre ingen ideelle løsninger på den tragiske situation, disse kvinder har sat deres børn i«, siger han.

Regeringen besluttede i foråret - efter tidligere at have været imod - at evakuere tre mødre med dansk statsborgerskab samt deres i alt 14 børn fra fangelejre i Syrien.

Statsminister Mette Frederiksen (S) havde gentagne gange sagt, at hun ikke ville have mødrene og deres børn hjem.

Det skyldes, at mødrene havde meldt sig under fanerne hos Islamisk Stat og derfor blev vurderet til at udgøre en sikkerhedstrussel mod Danmark.

Regeringens støttepartier pressede imidlertid hårdt på for at få mødrene hentet til Danmark.

De sidste fem børns i alt tre mødre har fået frataget det danske statsborgerskab. De er statsborgere i henholdsvis Iran, Marokko og Somalia.

Derfor ville regeringen kun hente de fem børn til Danmark, men ikke mødrene.

»Regeringen er fortsat indstillet på at evakuere alle 19 børn«, siger Jeppe Kofod.

»Om vi får mulighed for at levere på det, det afhænger af mødrene«, siger udenrigsministeren.

