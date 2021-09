Operationer aflyses, børn rykkes over på voksenafdelinger og børnelæge er bekymret

En voldsom epidemi af RS-virus blandt børn og mangel på sygeplejersker presser lige nu sundhedsvæsenet i en grad, at operationer bliver aflyst og mange afdelinger på landets sygehuse arbejder på kanten af kollaps.

»I øjeblikket har vi et ekstraordinært indtag af børn under to år med øvre luftvejs-infektioner. Mange afdelinger har været nødt til at aflyse planlagt aktivitet, som for eksempel operationer«, siger formand for Dansk Pædiatrisk Selskab, Klaus Birkelund Johansen, som ligeledes arbejder som overlæge på børneafdelingen på Aarhus Universitetshospital.