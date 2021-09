Forskere kritiserer manglende dansk PFOS-tjek af brandmænd

Flere internationale forskere, som Jyllands-Posten har talt med, kritiserer de danske myndigheder for ikke at teste brandmænd for det giftige stof PFOS.

»Der er seriøse sundhedsfarer ved PFOS, og det er endda forbundet med kræft. Det synes jeg er argument nok for at reagere«.

»Med brandmændene har vi tilmed en befolkningsgruppe, som vi ved har været tæt på dette stof, og dem er vi selvfølgelig nødt til at få undersøgt«, siger lektor Robert Niven fra University of NSW i Canberra til avisen.

Han har fulgt en række sager med PFOS-forurening i Australien tæt.

Også Jeffrey Burgess, professor i folkesundhed på University of Arizona, siger til Jyllands-Posten, at brandmænd bør undersøges.

De har ifølge ham været udsat for flere giftige fluorstoffer end den generelle befolkning, og det kan give vigtig viden.

Gennem undersøgelser af brandmænd kan man blive klogere på muligheder for forebyggelse og behandling.

De danske myndigheder har opfordret brandmænd til at søge egen læge.

I foråret udtrykte brandfolk landet over ønske om at blive undersøgt på sygehuset, ligesom flere borgere i Korsør er blevet det.

Men følge Jyllands-Posten er flere blevet mødt med besked om selv at betale.

En af de brandmænd, som avisen har talt med, fik af sin læge at vide, at han selv kunne betale 3000 kroner for en blodprøve.

Jacob Jensen (V) fra Region Sjælland mener, at regionen skal tilbyde blodprøver til brandmændene. Sundhedsvæsenet bør betale som for alle andre undersøgelser, siger han til avisen.

I foråret kom det frem, at PFOS havde spredt sig fra en brandskole i Korsør til en nærliggende mark.

Her gik køer fra Korsør Kogræsserforening i årevis og indtog stoffet gennem græsset. Giften spredte sig på samme måde til aftagerne af oksekødet.

Der blev taget blodprøver af kogræsserforeningens medlemmer, og de viste stærkt forhøjede værdier af PFOS.

Myndighederne er gået i gang med at undersøge over 180 grunde i Danmark for forurening med PFOS.

I en mail skriver beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), at han har inviteret brandmændenes repræsentanter til et møde om sagen i denne uge.

ritzau