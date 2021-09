Hækkerup åbner for flere prøveløsladelser og ekstra pladser

Flere pladser skal være med til at løse problemerne i de danske fængsler, hvor antallet af indsatte stiger, mens flere og flere betjente forlader jobbet.

Det siger justitsminister Nick Hækkerup (S) i et interview med Berlingske.

Anledningen for interviewet er de aktuelle forhandlinger om en flerårsaftale for Kriminalforsorgen.

At bygge helt nye pladser kan være en god idé, mener Hækkerup - men det tager tid. Derfor mener han også, at flere pladser skal genaktiveres.

Tirsdag kunne Jyllands-Posten berette, at danske fængsler i 2025 kan komme til at mangle 1000 flere pladser.

Det viser et internt notat fra de igangværende forhandlinger ifølge avisen.

Nick Hækkerup erkender, at der fortsat er langt til at skaffe 1000 flere pladser.

»Nogle af partierne har sagt, at man kan bruge fodlænke mere. At man kan arbejde med prøveløsladelse. Med samfundstjeneste«, siger ministeren til Berlingske.

»Jeg har sagt til de andre partier, at der er ikke noget, som jeg ikke vil være med til at diskutere.

De kriminelle, der vil ud til et liv uden kriminalitet, skal hjælpes bedst muligt, lyder det fra ministeren.

Grænsen for, hvor længe man har afsonet, før man som indsat kan få mulighed for prøveløsladelse, skal diskuteres. Det samme gælder øget brug af fodlænke, siger ministeren.

Nick Hækkerup tilslutter sig desuden SF’s forslag om at udvide samfundstjeneste til private virksomheder.

Samfundstjeneste foregår i offentligt regi, men det er ’absolut værd at kigge på’, om det også kan foregå i privat regi, lyder det.

I notatet fra forhandlingerne fremgår det, at fængslerne risikerer at have 5250 indsatte i 2025. Der forventes kun at være 4222 pladser til rådighed.

Den forventede stigning skyldes strafskærpelser i forbindelse med coronarelateret kriminalitet. Også strukturelle forhold, når politiet eksempelvis får flere penge og dermed flere ressourcer til at pågribe kriminelle, spiller en rolle.

ritzau