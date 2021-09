Trods plakater og hotline fortsætter krænkelser af kvinder i Forsvaret

Indtil 7. september i år er 19 sager vedrørende kønskrænkende adfærd landet på bordet hos Forsvarsministeriets Auditørkorps, viser en ny opgørelse. Det er lige så mange som i hele 2020, og hos foreningen Kvindelige Veteraner er næstforkvinde og talsperson Marie Sihm bekymret.

»Jeg tænker, det er vigtigt, at Forsvaret får kigget på de indsatser, der allerede er lanceret. Om de rammer plet, og om de fungerer, som de skal«.

Marie Sihm tror desuden, at der er et stort mørketal, som opgørelsen ikke fortæller om.

»Man skal tænke på, at auditørkorpsets sager kun er de allermest alvorlige. Der er masser af sager, der ikke ryger derhen«, siger hun.

Auditørkorpset er landets militære anklagemyndighed. De sager, som ryger hertil, er altså af en potentielt kriminel karakter.

Opgørelsen figurerer i et folketingssvar, hvor forsvarsminister Trine Bramsen (S) er spurgt ind til sagen af Venstres arbejdsmiljøordfører, Anne Honoré Østergaard. Og tallene bekymrer V-ordføreren. Også selv om antallet for 2020 og 2021 er lavere end for 2019, hvor det lå på 38.

»Man skal huske på, at de sager, der kommer frem i auditørkorpset, er de helt grelle sager. Det er ikke bare en hånd på låret. Så når der allerede nu er 19 sager af de helt grelle, finder jeg det meget alvorligt«, siger hun.

De tiltag, der blev præsenteret i 2019, indebar blandt andet en hotline, hvor krænkende adfærd kan rapporteres. Desuden blev der i begyndelsen af 2020 sat plakater op på de forskellige tjenestesteder for Forsvarets ansatte. De havde budskaber om ikke at dele nøgenbilleder af hinanden og ikke at røre ved hinanden uden at få lov.

I en skriftlig kommentar erklærer Trine Bramsen sig enig i, at der fortsat er problemer. Men hun mener også at kunne se en effekt af tiltagene for at få bekæmpet krænkelser.

»Krænkelser er uacceptable – og netop derfor lancerede jeg sammen med forsvarschefen en målrettet indsats tilbage i 2019. Tallene viser, at indsatsen har en effekt. Men de viser også, at der fortsat er problemer. Derfor er det vigtigt at fastholde fokus og udvikle indsatsen«, hedder det i citatet fra ministeren.

ritzau