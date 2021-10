Da Mitra som 15-årig læste sin egen børnesag, blev en ting klart for hende

Mitra satte sig på gulvet i sit værelse på børnehjemmet. Det var en hverdagsaften i 2015, og den 15-årige pige havde en vigtig opgave foran sig. På det bløde gulvtæppe havde hun bredt stakke af papirer ud i en vifte. Omkring 300 siders notater, underretninger og journaler, der tilsammen udgjorde hendes sagsmappe fra kommunen. Og så begyndte hun at læse om sig selv. Set med andres øjne.

Når et barn bliver anbragt uden for hjemmet, indsamler og producerer myndighederne typisk store mængder information, som bliver samlet på kommunen eller institutionen i sagsmapper. Papirerne er skrevet for at dokumentere og argumentere for sagsbehandlernes indgriben i familiernes liv. Ikke med henblik på at de anbragte børn og unge selv skal læse med. Men det er ikke desto mindre, hvad et stigende antal af dem gør.