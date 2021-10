Kan miste sin Porsche: Bendtner troede engelsk kørekort var gyldigt

Den tidligere landsholdsangriber Nicklas Bendtner sidder torsdag på anklagebænken i Københavns Byret for en række trafikforseelser.

Bliver han fundet skyldig i tilstrækkeligt mange af dem, skal en dommer vurdere, om politiet må konfiskere hans Porsche og sælge den videre på auktion.

33-årige Nicklas Bendtner hævder dog under retssagen, at han har et gyldigt engelsk kørekort, som han troede, at han kunne bruge i Danmark.

»Jeg har hele tiden været af den overbevisning, at jeg havde et fuldgyldigt kørekort«, siger Nicklas Bendtner under sin forklaring, hvilket han gentager flere gange.

Bilen, som risikerer at blive konfiskeret, er en Taycan Turbo S, som er Porsches bud på en elektrisk sportsvogn. Hvis den konfiskeres, skal den på auktion, og pengene fra salget går til statskassen.

Den kan konfiskeres på grund af antallet gange, som Nicklas Bendtner er anklaget for at have kørt uden gyldigt kørekort.

Han er tidligere blevet frakendt førerretten i Danmark i tre år. Han forklarer, at han fik at vide af sin advokat, at han kunne køre igen på sit engelske kørekort efter de tre år.

»Jeg gik meget op i det, så jeg ikke begik nogle fodfejl«, siger han.

Men adspurgt, om han selv har undersøgt det, er svaret: »Nej«.

»Jeg stolede på, hvad jeg fik at vide«, siger Bendtner.

Dom i næste uge

Under retssagen hævder Nicklas Bendtners advokat, Anja Velbæk Mouridsen, også, at fodboldspilleren har kørt med et gyldigt engelsk kørekort.

»Nicklas har et kørekort, han gyldigt kan køre bil med. Der er ikke hjemmel til at nægte, at Niklas engelske kørekort giver ham ret til at føre bil«.

»Hvis retten finder, at han kan dømmes, skal der ske strafforfald, da der en usikker retstilstand«, siger hun.

Det er anklagemyndigheden ikke enig i. Den mener, at reglerne er enkle nok, og at Bendtner burde have vidst, at han ikke havde et kørekort.

Det var forsvareren ikke enig i.

»Anklageren har selv henvist til en forkert paragraf, så reglerne er ikke simple«, siger Anja Velbæk Mouridsen.

Der var forventet dom torsdag, men dommen falder først den 7. oktober.

