Ny stor tiltale for hvidvask af 326 millioner

I en sag om betjening af moms- og skattesvindlere har Bagmandspolitiet besluttet at rejse tiltale mod tre mænd for hvidvask af i alt 326 millioner kroner. De tre er tiltalt for at haft rollen som stråmænd i et større netværk. De hævdes at have hvidvasket henholdsvis 127, 104 og 95 millioner kroner, oplyser Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, i daglig tale Bagmandspolitiet.

Sagen kaldes ’Operation Outpay’, og et par af bagmændene i sagen blev anholdt sidste sommer. De valgte at tilstå hvidvask, og derfor kunne retten straks afsige dom om 353 millioner kroner. Hurtige afgørelser er usædvanligt i sager om grov økonomisk kriminalitet, der ofte behandles under langvarige og krævende processer i retssystemet.

De nye tiltaler er næste skridt i sagen og er rettet mod tre mænd fra Storkøbenhavn, oplyser Bagmandspolitiet. Netværket fungerede som en slags servicevirksomhed. Der blev leveret falske fakturaer til erhvervsdrivende i forbindelse med moms- og skattesvindel. De sorte penge blev vekslet til euro og sendt gennem en vaskemaskine ved transaktioner gennem flere udenlandske selskaber.

I opklaringsarbejdet har også Nordsjællands Politi og specialgruppen Særlig Efterforskning Øst deltaget, oplyser Bagmandspolitiet.

ritzau