Kontanthjælpsmodtagere med ikke-vestlig herkomst søger flere jobs end dem med dansk baggrund

Andelen af jobparate kontanthjælpsmodtagere, der rent faktisk søger job i en måned, er over en bred kam steget betydeligt siden før covid-19.

Det viser et Folketingssvar, der også viser, at jobparate kontanthjælpsmodtagere med ikke-vestlig baggrund faktisk er bedre til at søge job end modtagere med dansk baggrund.

»Jobparate kontanthjælpsmodtagere skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet og være aktivt jobsøgende, og de har pligt til løbende at registrere deres jobsøgningsaktiviteter i joblog. Hvis jobparate kontanthjælpsmodtagere uden rimelig grund undlader at søge job eller registrere jobsøgningsaktiviteter, som aftalt med jobcenteret, skal kommunen give en sanktion«, skriver beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i et svar til Folketingets beskæftigelsesudvalg.

Svaret viser, at 26,7 procent af alle jobparate kontanthjælpsmodtagere i januar 2020 – altså før corona – ikke havde registreret jobsøgning i måneden. Da beskæftigelsesindsatsen blev sat på pause under corona steg det tal til 64,5 procent i april 2020. Tallet er dog faldet markant på et år og i juni 2021 var det 22,3 procent af alle, der ikke havde søgt et job.

Efter ønske fra Venstres medlem af Folketinget Hans Andersen er svaret opdelt i jobparate kontanthjælpsmodtagere med ikke-vestlig baggrund og jobparate kontanthjælpsmodtagere med dansk baggrund. Svaret viser, at jobparate kontanthjælpsmodtagere med ikke-vestlig baggrund i højere grad end dem med dansk baggrund søger job.

I januar 2020 havde 27,1 procent af jobparate kontanthjælpsmodtagere med dansk baggrund ikke søgt et job. For dem med ikke-vestlig baggrund var det tal 26,7. Og det forhold har holdt stik i hele 2021. I juni havde eksempelvis 23,1 procent af jobparate kontanthjælpsmodtagere med dansk baggrund ikke registret jobaktivitet mens tallet for dem med ikke-vestligt baggrund var 21,6.

ritzau