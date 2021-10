Betjent blev truet til at aflevere sit våben i Herlev

En politimand blev natten til fredag truet med en pistol på Valnæsvej i Herlev ved København, oplyser Københavns Vestegns Politi.

Ved episoden blev betjenten truet og beordret til at aflevere sit tjenestevåben. Gerningsmanden afvæbnede betjenten.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi fredag om sagen.

Senere blev tjenestepistolen dog fundet igen, oplyser politiinspektør Michael Hellensberg.

Episoden udspillede sig omkring klokken 02 på Valnæsvej ud for nummer 67, skriver politiet på Twitter.

»At true en politimand med en pistol er fuldstændig uacceptabelt og særdeles groft og noget, vi ser på med meget stor alvor. Vi har sat massivt ind på at finde gerningsmændene«, siger chefpolitiinspektør Knud Stadsgaard på Twitter.

Københavns Vestegns Politi oplyser til Ritzau, at betjenten var på arbejde, og at han var iført uniform.

»Vores politimand har handlet korrekt og resolut. Han har det efter omstændighederne godt, men er naturligvis mærket af situationen. Sammen med Politiforbundet tager vi, hans kolleger og ledelse hånd om ham«, siger Knud Stadsgaard på Twitter.

Optakten bestod i, at politiet var i området med en såkaldt Lima-patrulje - Lima står for leder. Tilfældigt fik betjenten øje på to mænd, som han råbte an.

De to løb væk, og betjenten satte efter dem. De to delte sig, hvorefter betjenten blev konfronteret af den ene, oplyser politiinspektør Michael Hellensberg.

Politiet offentliggør to signalementer

I forbindelse med episoden efterlyser politiet vidner, som kan hjælpe politiet på sporet af de to efterlyste. De to flygtede til fods, formentlig i nordvestlig retning.

Den ene gerningsmand beskrives som en mand, der formentlig ikke er etnisk dansk, han var kraftig af bygning og cirka 175-180 centimeter høj. Han var iført helt sort tøj og sorte tynde handsker som i håndfladen formentlig var grå.

Han var kendetegnet ved et sort kraftigt fuldskæg og kort sort hår, cirka fem til ti centimeter langt. Han talte dansk med accent.

Den anden gerningsmand beskrives som værende cirka et halvt hoved højere end sin kumpan. Ifølge beskrivelsen var han formentlig ikke etnisk dansk. Også han var iført sort tøj.

Netop Københavns Vestegns Politi blev i 2016 ramt af en tragedie, da den 43-årige hundefører Jesper Jul blev skudt og dræbt uden for politigården i Albertslund.

Her affyrede en gerningsmand fra få meters afstand en pistol mod politimanden, som afgik ved døden.

ritzau