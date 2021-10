Pædagoger på fritidsområdet oplever stigende mistrivsel hos børn

Automatisk oplæsning

I en undersøgelse foretaget af Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (Bupl) svarer 31 procent af de adspurgte pædagoger på fritidsområdet, at de kun i mindre grad har tilstrækkelig tid til at arbejde med børnenes trivsel og udvikling.

To procent svarede, at de slet ikke har tid.

Over halvdelen svarer, at de oplever, at antallet af børn og unge, der mistrives, er stigende.

Det skriver Berlingske.

Elisa Rimpler, der er formand i Bupl, mener, at undersøgelsens tal er bekymrende.

»Der er grund til at slå alarm. Det er i fritidsordningerne, vi har muligheden for at forebygge mistrivsel, og det kan vi ikke med de rammer, vi har nu, fordi normeringer er så dårlige, siger hun til avisen.

Der er 23.200 pædagoger og ledere, der har deltaget i undersøgelsen, der er gennemført i perioden 29. august til 13. oktober i år.

6042 af dem arbejder med børn og unge i alderen 6-18 år, og det er disse besvarelser, notatet bygger på.

