Lastvognsformand frygter flere stofpåvirkede chauffører

Formand for Godschaufførernes Landsklub i fagforeningen 3F Erik Emil Hansen frygter, at der er et stort mørketal af lastvognschauffører, der kører narkopåvirkede.

Hans reaktion kommer, efter at politiet siden mandag har afsløret fem lastbilchauffører i at køre med euforiserende stoffer i blodet. Der er set tilfælde af både amfetamin, kokain og hash.

»Det bekymrer mig, om vi er nået dertil, at presset på chaufførerne er blevet så stort, at de er nødt til at tage andre midler i brug for at kunne holde til så lange arbejdsdage«.

Ifølge Erik Emil Hansen kan presset fra virksomheder og speditører gøre det svært for chauffører at sige fra over for de lange arbejdsdage.

Samtidig mener formanden, at mange chauffører har en form for misforstået loyalitet, hvor de føler, at de er nødt til at klare opgaven selv og ikke kan sige fra. Det presser ifølge Erik Emil Hansen mange chauffører til at fortsætte, selv om de er for trætte til at køre.

»Det kan især være svært for de unge og nye chauffører at sige fra over for de lange arbejdsdage. Frygten for at miste sit job, hvis man gør det, er stor«.

»Men det er vores pligt som chauffører at sige fra, når man kan mærke, at nu kan man ikke mere«, siger han.

Han mener, at der er behov for en ændring af arbejdskulturen, og for at der i bliver talt om det i virksomhederne.

»Det er vigtigt, at virksomhederne sørger for, at de ansatte ved, at det er okay at sige fra, og at man som chauffør skal lytte til sin krop. Virksomhederne skal gøre det klart for dem, at sikkerheden er det vigtigste«, siger han.

Ifølge Erik Emil Hansen vil en kulturændring gøre, at færre føler sig nødsaget til at fortsætte med at køre, selv om trætheden for længst har meldt sig. Dermed håber han, at man kan eliminere nogle chaufførers behov for euforiserende stoffer.

»Den tendens skal vi væk fra. Det er virkelig vigtigt«, siger han.

Som lastvognschauffør arbejder Erik Emil Hansen ofte flere nætter i træk og op mod 15 timer ad gangen, fortæller han.

»Når der er gået 12 timer, tænker jeg i virkeligheden kun på én ting: Jeg vil bare gerne blive færdig og komme hjem og sove«.

»Det er hårdt de sidste tre timer, især om natten. Om dagen er det bedre«, siger han.

For Erik Emil Hansen er det vigtigt at køre ind til siden, komme ud af vognen og få noget luft, når trætheden melder sig.

ritzau