Landmænd er bekymrede for smal landbrugsaftale

De danske landmænd føler sig fanget i skiftende regeringers ambitioner om, hvordan det danske landbrug skal skubbes i en mere bæredygtig retning.

»Udfordringen er, at vi føler os lidt som en kastebold imellem rød og blå blok«, siger Søren Søndergaard.

Han er formand for Landbrug & Fødevarer, erhvervsorganisationen for landmænd og fødevareselskaber.

Søndag er der igen politiske forhandlinger om en landbrugsaftale. Aftalens resultater vil være definerende for, hvordan de danske landmænd skal lægge deres investeringer, siger Søren Søndergaard.

Ønsker langsigtet aftale

De danske landmænd investerer langsigtet. Derfor er det svært for dem at navigere i landbrugsaftaler fra skiftende regeringer.

»For seks år siden fik vi en blå landbrugsaftale, nu kigger vi måske ind i at få en rød landbrugsaftale. Når man som landmand investerer, er det med 10 og 20 års horisont«.

»Det er jo helt umulige vilkår at stille, at vi ikke ved, hvor vi skal hen«, siger Søren Søndergaard.

Han fortæller, at det blandt andet er investeringer i stalde, teknologi og jord, der gerne skal stå tidens prøve.

»Det handler rigtig meget om, hvordan vi skal drive vores landbrug. Vi vil jo gerne udvide vores landbrug, så vi kan konkurrere med resten af verden, da vi jo er et af Danmarks største eksporterhverv i dag«.

Søndergaard understreger, at landmændene ikke har noget imod at få politiske krav til at drive et bæredygtigt landbrug.

»Vi er selv meget ambitiøse på netop dette område og vil gerne levere på klima og bæredygtighed«.

Det er omstændighederne omkring kravene.

»Vi har bare behov for at vide, hvor vi skal hen de næste mange år«, siger Søren Søndergaard.

Han håber derfor på en bred landbrugsaftale.

