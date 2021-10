200 sengepladser lukket grundet mangel på sygeplejersker i hovedstadsområdet

200 sengepladser er blevet lukket på hospitaler i Region Hovedstaden på grund af mangel på personale.

Det fremgår af en orientering, der er blevet sendt til regionsrådet, skriver Berlingske.

De 200 senge svarer til cirka fire procent af regionens samlede antal sengepladser i somatikken, altså pladser til personer med fysiske lidelser.

Det er det samme niveau i psykiatrien, fremgår det. Omfanget vurderes at være ’særligt højt aktuelt’, skriver avisen.

De lukkede pladser skyldes, at der er mange ubesatte sygeplejerskestillinger.

Hospitalerne i regionen har ’ikke den nødvendige bemanding til at opretholde det normale aktivitetsniveau resten af året’, står der ifølge Berlingske i orienteringen.

Ferieafvikling og ubesatte stillinger volder problemer

Det skyldes både, at tidligere strejkende sygeplejersker skal have afholdt ferie, og at der er en del ubesatte sygeplejerskestillinger på hospitalerne. Desuden er der ifølge avisen en mindre villighed nu end tidligere blandt de ansatte til at tage ekstra arbejde.

Udviklingen giver bekymring hos Leila Lindén (S), der er næstformand i Sundhedsudvalget og medlem af Forretningsudvalget i regionen.

»Over 200 senge er altså mange ikke at have i drift i en tid, hvor vi ved, at der er rigtig, rigtig mange på venteliste«, siger hun til Berlingske.

Hun er bekymret for, hvor lang tid der kommer til at gå, før der kan åbnes for pladserne igen.

Lindén vil derfor lægge pres på regeringen og Danske Regioner i sagen.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har tidligere sagt, at han er ved at drøfte med regionerne, hvor meget de skal kompenseres for håndtering af coronapandemien og den nyligt overståede sygeplejerskestrejke.

