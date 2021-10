Del af lig fundet på forbrændingsanlæg i Grønland

Automatisk oplæsning

Grønlands Politi har fundet en del af et lig fra et menneske i Illulissat affaldsforbrænding.

Det oplyser politiet søndag i en pressemeddelelse.

»Vi kan derfor ikke udelukke, at der kan være tale om en forbrydelse, og vi efterforsker sagen som et drab«, skriver politiet kort efter klokken 19.30 dansk tid.

Politiet er fortsat i gang med at undersøge forbrændingsanlægget for eventuelle andre spor. Forbrændingsanlægget vil derfor stadig være under afspærring, lyder meldingen søndag aften.

Der er ifølge Grønlands Politi ikke nogen nyligt savnede personer, og derfor beder politiet om hjælp.

»Vi er særligt interesserede i personer, der i en uges tid ikke har været til at komme i kontakt med«, skriver Grønlands Politi, der kan kontaktes på telefon 701448.

Politiet i Illulissat i det vestlige Grønland får hjælp fra efterforskere fra Nuuk, der ligger flere hundrede kilometer syd for Illulissat.

Desuden har Grønlands Politi anmodet om assistance fra Rigspolitiet og Retsmedicinsk Institut i Danmark.

Politiet oplyste søndag eftermiddag dansk tid, at det lørdag aften cirka klokken 20.30 grønlandsk tid fik en anmeldelse om et ’mistænkeligt fund’ ved affaldsforbrændingen.

Derefter rykkede det lokale politi ud for at undersøge det nærmere. Grønlands Politi oplyste samtidig borgere i Illulissat om, at de i løbet af søndag formiddag og tidlig eftermiddag kunne opleve en del politifolk ved anlægget.

Søndag aften dansk tid fortæller politiet, at det ikke kan sige så meget mere om sagens kerne af hensyn til den efterforskning, der er i gang.

I pressemeddelelsen står der ikke nærmere om fundet, end at der er tale om en ’ligdel’.

ritzau