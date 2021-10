Helle Thorning: Fransk ekspræsident tog mig på låret

Den tidligere franske præsident Valéry Giscard d’Estaing tog for knap 20 år siden Helle Thorning-Schmidt på låret under en middag.

Det fortæller den tidligere danske statsminister i bogen ’Blondinens betragtninger’, der udkommer mandag. Her nævnes også to andre episoder med grænseoverskridende adfærd fra tidligere chefer.

Episoden med den franske ekspræsident var under en middag på den franske ambassade i København, da Valéry Giscard d’Estaing i 2002-2003 var formand for Det Europæiske Konvent, der skulle lave en europæisk forfatningstraktat.

Ekspræsidenten var på daværende tidspunkt i slutningen af 70’erne. Helle Thorning-Schmidt var i 30’erne, var med i konventet og medlem af Europa-Parlamentet.

»Midt i det hele mærkede jeg, at Giscard d’Estaing sad og tog mig på låret under bordet. Det var helt vildt. Jeg tænkte: Hvad sker der? Jeg fik flyttet mig, og så holdt det op«, skriver Helle Thorning-Schmidt i bogen.

Hun understreger over for Ritzau, at hun ikke ser episoden som særlig alvorlig i sammenligning med, hvad der ellers er kommet frem under det seneste års metoo-bølge.

»I dag ville man have opfattet det som seksuel chikane. Det gjorde man ikke dengang. Det var en anden tid, men jeg opfattede det som upassende og blev også meget vred i situationen«, siger Helle Thorning-Schmidt.

Hun har valgt at dele episoden for at vise, at kvinder i alle lag oplever upassende adfærd.

»Jeg vil gerne vise, at det ikke er én slags kvinder, der bliver chikaneret. Det kan ske overalt – også under en fin ambassademiddag«.

»Samtidig har jeg oplevet mange mænd blive overrasket over, hvor mange kvinder der har oplevet upassende opførsel, og det vil jeg gerne vise, at de ikke behøver at være«, siger Helle Thorning-Schmidt.

Valéry Giscard d’Estaing var præsident i Frankrig fra 1974-1981. Han døde i december sidste år af coronavirus.

Sidste år beskyldte en tysk journalist ham for at have udsat hende for seksuel chikane i forbindelse med et interview i december 2018. Ifølge journalisten tog ekspræsidenten på hende tre gange, skrev nyhedsbureauet AFP.

Dengang lød det fra hans advokat, at d’Estaing ikke huskede hændelsen.

Ritzau har forsøgt at få en kommentar fra advokaten til Thornings bog, men han er ikke vendt tilbage.

I bogen fortæller Helle Thorning-Schmidt om to andre sager med to ’chefer’, som hun oplevede i 1990’erne og starten af 00’erne, da hun arbejdede for de danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet og senere var valgt til parlamentet.

»Den ene gang stod jeg lænet ind over et bord og ordnede nogle papirer, da min godt 20 år ældre chef kom ind i lokalet og henkastet sagde noget i retning af, at jeg ikke måtte stå sådan, for så kunne han slet ikke hverken koncentrere sig eller styre sig«, fremgår det af bogen.

I det andet tilfælde gik en anden chef forbi med en sammenrullet avis i hånden og daskede hende bagi med et grin.

Helle Thorning-Schmidt sætter ikke navn eller mere præcis titel på mændene, fordi hendes ønske i den sammenhæng kun har været at vise, at den upassende opførsel fandt sted.

ritzau