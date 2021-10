Flere opsøger rådgivning: »De unge ringer med en stor følelse af skyld og skam«

»Hej. Min ekskæreste har videoer af mig hvor jeg stripper ned til ingenting. Nu truer han med at lægge dem på Facebook, hvis jeg ikke gør alt, hvad han siger, som at for eksempel lave nye videoer til ham og/eller tage billeder af min røv. Jeg skal gøre alt, hvad han siger i 10 dage, men er bange for, at han ikke har tænkt sig at slette det hele, og ved ikke hvad jeg skal gøre hvis det kommer ud på internettet«.

Sådan lyder en af henvendelserne til Red Barnets rådgivningstjeneste SletDet, der hjælper børn og unge med at håndtere digitale krænkelser.