Masseanholdelse fører nu til tiltale for terrorplaner med bomber

Med kemikalier og andet udstyr ville to mænd og en kvinde bygge en eller flere bomber til at udføre angreb et ukendt sted.

Det er tiltalen mod de tre personer, som er anklaget for forsøg på terrorisme, oplyser anklagemyndigheden i en pressemeddelelse tirsdag.

To mænd på 22 år og 23 år er sammen med en 39-årig kvinde tiltalt for terrorplanerne. Planerne blev dog spoleret, da mændene blev anholdt, lyder det fra Lise-Lotte Nilas, statsadvokat i København.

»Vi mener, at de tre personer havde anskaffet sig kemikalier og materialer, der gjorde dem i stand til at fremstille sprængstof, som skulle bruges ved et terrorangreb«, udtaler hun i pressemeddelelsen.

»Det er også vores opfattelse, at planerne mislykkedes, da de to mænd blev anholdt af politiet«, siger hun videre.

De tiltalte er alle fra Københavnsområdet. Politiet har dog ikke kunnet fastslå, om de formodede angreb skulle finde sted i Danmark eller i udlandet.

De tiltalte i sagen blev anholdt i forbindelse med en politiaktion 11. december 2019. Her anholdt politiet omkring 20 personer, hvoraf flere er løsladt igen.

Kvinden tiltalt for finansiering af terror

Ud over at være tiltalt for forsøg på terror er kvinden også tiltalt for at have finansieret en terrorvirksomhed ved at have overført penge via en mellemmand til personer, der var tilknyttet Islamisk Stat (IS).

Derudover er hun tiltalt for at have fremmet terrorvirksomhed ved at have hjulpet flere personer, der var tilknyttet Islamisk Stat.

Blandt andet skal hun have hjulpet med at oprette profiler på sociale medier og kommunikere på internettet, samt ved at have udbredt store mængder propagandamateriale fra Islamisk Stat på internettet.

Den ene af de tiltalte mænd samt den tiltalte kvinde har ifølge anklagemyndighedens oplysninger dobbelt statsborgerskab. Derfor vil der i sagen blive nedlagt påstand om, at de to bliver frataget deres danske indfødsret og udvises af Danmark for bestandigt.

Den tredje tiltalte har alene dansk statsborgerskab.

Københavns Byret behandler i øjeblikket en anden sag, der relaterer sig til den store anholdelse i december 2019. Den handler om forsøg på terror med våben. To mænd endte med at blive tiltalt i denne sag.

Den ene – en mand på 26 år – er tiltalt for at have købt to skydevåben. Pistolerne købte han dog af en politiagent, og den 26-årige blev derfor anholdt. Den anden er en 27-årig mand, der er tiltalt for at have givet den 26-årige pengene til pistolerne.

Opdateres

Ritzau