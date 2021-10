Det store mink-spørgsmål: Her er sagens centrale personer

På et pressemøde onsdag 4. november beordrede statsministeren, at alle mink i Danmark skulle aflives. Det var frygten for coronamutationer i mink, der fik regeringen til at handle. Ifølge regeringens egen redegørelse blev statsministeren først søndag 8. november bekendt med, at der ikke var lovhjemmel til ordren. Ud over at undersøge, hvem der vidste hvad hvornår, skal Folketingets Granskningskommission om sagen om aflivning af mink (Minkkommissionen) også belyse, hvorvidt statsministeren har haft retmæssig tilsynspligt med sine ministre. Mette Frederiksen skal afhøres i Minkkommissionen 9. december.

Departementschefen i Statsministeriet fik om aftenen 2. november at vide, at Statens Serum Institut havde fundet en coronamutation i mink, der udviste særlig resistens over for antistoffer, hvilket potentielt kunne nedsætte effekten af den fremtidige vaccine. Dagen efter mødtes koordinationsudvalget, som indeholder regeringens topministre, inklusive statsministeren, og det var her, man tog beslutningen om at aflive alle mink. Kommissionen skal vurdere, præcis hvad statsministerens tætteste rådgiver vidste. Barbara Bertelsen skal afhøres i Minkkommissionen 18. november.