Højesteret stadfæster livstidsdom for drab på radiovært

Drabet på tidligere bandeleder og radiovært Nedim Yasar for knap tre år siden koster en dom på livstid til en nu 27-årig mand. Højesteret har onsdag stadfæstet dommen, og dermed har den 27-årige rocker ikke fået nedsat sin straf af landets øverste domstol.

Det var ellers håbet for ham og hans forsvarsadvokat, da de fik tilladelse til at få sagen for Højesteret, som udelukkende skulle tage stilling til strafudmålingen og altså ikke, hvorvidt Findanis er skyldig.

Argumenterne fra forsvarets side gik på, at fængsel på livstid er en sjælden straf for ét drab, og at en særlig bestemmelse om skyderier i det offentlige rum ikke har været behandlet af Højesteret i forbindelse med drab. Bestemmelsen, paragraf 81 b, kan hæve straffen med det halve, hvis der skydes i et offentligt rum.

Drabet på Nedim Yasar fandt sted 19. november 2018. Den 31-årige tidligere bandeleder havde været til en bogreception for sin bog ’Rødder – en gangsters udvej’, der handler om hans tid i og exit fra bandemiljøet i Danmark.

Ritzau