Bertel Haarder: Han har vendt os ryggen, men vi går ikke og skumler. Vi taler faktisk meget venligt til ham og om ham

Et sted mellem anden og tredje etage i Folketingets paternoster bemærker Bertel Haarder, at han har bestræbt sig på at være selvironisk i den lejlighedssang, han har skrevet til senere på dagen i anledning af sit eget jubilæum. 40 plus 1 år har han siddet i Folketinget.

Rimsmedenes ukronede konge har valgt melodien ’På Samsø var en pige’. I vers fire hæfter han sig ved den travlhed ved udgangen, der mere end noget andet har præget Venstre i de to år med Jakob Ellemann-Jensen som partiformand: