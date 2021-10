Lærer får tre års fængsel for overgreb på elev

En lærer på en håndværkeruddannelse er torsdag blevet dømt for et groft seksuelt overgreb på en elev. Den 54-årige mand er blevet straffet med fængsel i tre år, skriver Herning Folkeblad.

Under sagen erkendte læreren, at han havde sendt billeder af sit lem til eleven, en pige på 17 år. Men han afviste, at han havde tvunget hende til samleje. Domsmandsretten blev dog overbevist af forklaringen fra pigen, der ankom grædende til retsbygningen, skriver Herning Folkeblad.

Læreren er dømt for groft misbrug af sin alder og erfaring. Han var også psykisk pigen overlegen, har anklageren understreget.

Læreren har afvist, at han ved at sende beskeder og billeder bevidst udsatte hende for såkaldt grooming.

»Det var et udtryk for omsorg for hende, at vi skrev så meget sammen«, sagde han ifølge det lokale medie.

I dommen indgår ud over fængsel også, at Rasmussen i fem år ikke må arbejde med børn og unge, ligesom offeret skal have 100.000 kroner i godtgørelse. Den dømte ankede på stedet dommen, skriver Herning Folkeblad.

ritzau