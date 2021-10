Socialstyrelsen: Evakuerede børn får ikke særbehandling

Natten til torsdag blev tre kvinder og deres tilsammen 14 børn evakueret fra en lejr i Syrien til Danmark. De glædede sig til at komme til Danmark, men var også nervøse for, hvad der skulle ske, oplyser Erik Brøgger Rasmussen, direktør for organisation og borgerservice i Udenrigsministeriet, på et pressemøde torsdag eftermiddag.

Op til at børnene og deres mødre skulle evakueres, har der været en del usikkerhed om, hvorvidt børnene kunne være sammen med deres mødre, når de kom til Danmark.

»Det er domstolene, der entydigt afgør, om mødrene skal være sammen med deres børn i Danmark«, siger Ellen Klarskov Lauritzen, der er direktør i Socialstyrelsen ved pressemødet.

Sociale myndigheder stod klar i forskellige kommuner til at tage imod de 14 børn, da de ankom, oplyser Tenna Wilbert, ledende politiinspektør i Rigspolitiets Nationale Beredskabsafdeling, som også deltager i torsdagens pressemøde.

Kvinderne og deres børn ankom til Danmark omkring klokken 03.00 onsdag nat. Her fik de noget at spise og drikke, og blev alle testet for covid-19, tilføjer politiinspektøren.

Der skal være ro omkring børnene

Ellen Klarskov Lauritzen understreger, at det i første omgang er vigtigt at skabe ro omkring børnene.

»De 14 børn skal integreres i det danske samfund. De skal have et børneliv med tryghed og skolegang og ro i fremtiden. Men de kommer ikke til at få en særlig behandling hverken med positivt eller negativt fortegn«, siger hun.

Der vil ikke blive givet meldinger om de 14 børns tilstand. Socialstyrelsen ønsker ikke at oplyse, hvilke kommuner der har taget imod børnene.

Børnenes mødre bliver torsdag fremstillet i grundlovsforhør. Det sker i henholdsvis Kolding, Esbjerg og på Frederiksberg. Her er de alle sigtet for at have tilsluttet sig Islamisk Stat i Syrien, og anklagemyndigheden vil have dem varetægtsfængslet. Dørene ved alle tre retsmøder blev lukket.

