Statsministeren afviser at pege på, hvem der påstås at have udvist manglende respekt for Danmarks udsendte

Torsdag slog Mette Frederiksen fast, at hun har svaret det, hun vil svare, når hun bliver bedt om at præcisere, hvem hun egentlig mener har udvist manglende respekt for Danmarks udsendte, som hun sagde under sin tale til Flagdagen.