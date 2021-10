Forsker: Debat om etnisk profilering er stadig relevant

Politiken har i løbet af den seneste uge publiceret artikler baseret på en fagfællebedømt forskningsartikel, der viste, at borgere med minoritetsbaggrund oftere sigtes for kriminalitet, uden at det fører til straf. Men studiet er trukket tilbage, da det viste sig, at studiet behandler tiltaler og ikke sigtelser og derfor ikke er retvisende i forhold til studiets hovedkonklusion.

Men selv om studiet kræver korrigering, er der stadig grund til at fortsætte debatten om etnisk profilering i politiet, fortæller David Brehm Sausdal, som er kriminolog ved Lunds Universitet: