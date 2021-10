Landsret stadfæster fængsling af hjemtaget kvinde

Østre Landsret har fredag stadfæstet fængslingskendelsen over en 32-årig kvinde, som torsdag ved Retten på Frederiksberg blev varetægtsfængslet, efter at hun var kommet til Danmark fra Syrien med sine to børn.

Sammen med to andre kvinder kom hun natten til torsdag til Danmark. Torsdag blev de fremstillet i grundlovsforhør i Esbjerg, Kolding, og på Frederiksberg i København.

De er sigtet sigtet for at have støttet Islamisk Stat og for uden tilladelse at have opholdt sig i konfliktzoner i Syrien.

