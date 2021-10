Forbered dig på en dyrere vinter

I første omgang har mange virksomheder selv slugt den største del af regningen for de stigende udgifter til transport, råvarer og energi som følge af den globale forsyningskrise. De allerfleste har måttet sælge deres varer til butikkerne til priser, der var aftalt, før krisen for alvor begyndte at bide. Sådan er det ikke mere.

Detailhandelen i Danmark er stærkt optaget af at få varer frem til den afgørende juleomsætning. De importører, der ikke er dækket ind med faste kontrakter med rederierne, betaler næsten fem gange mere for en containertransport, end de gjorde i april sidste år. Og som de lange ventetider i butikkerne viser, er det ingen garanti for, at varerne kommer hurtigt frem.