Venstre: Ældre skal kunne vælge hjemmehjælp, rengøring og mad

Ældre ventes at blive et af de store temaer ved kommunalvalget 16. november. Godt en måned før vælgerne skal sammensætte de nye kommunalbestyrelser, er Venstre parat med et udspil, som skal sikre ældre mere frit valg.

Venstre vil konkret give borgerne en ny, national ’fritvalgsgaranti’. En garanti, som betyder, at pengene skal følge borgeren.

»Vi ønsker at skabe et samfund, hvor danskerne i langt højere grad selv kan vælge, hvad der passer lige præcis til dem. Det gælder selvfølgelig også vores ældre medborgere, som for ofte ikke har et reelt frit valg inden for eksempelvis hjemmehjælp, madservice og rengøring«, siger Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen.

Udmeldingen kommer op til Venstres landsmøde i denne weekend i Herning. Her skal Jakob Ellemann-Jensen tale til partiets bagland på vej ind i kommunalvalgkampen.

»Vi vil lade pengene følge borgeren med en fritvalgsgaranti. Det skal ikke være systemet, men dig selv, der kan bestemme, om du vil have karbonader eller pizza, og om hjemmehjælpen skal leveres af kommunen eller en privat leverandør, du selv har valgt og er tryg ved«, siger han.

Det var Venstres daværende formand, Anders Fogh Rasmussen, der for alvor satte frit valg på dagsordenen ved valget i 2001. Her gik Fogh blandt andet til valg på at gøre op med ’minuttyranniet’ og indføre frit valg i ældreplejen.

Siden har Venstre løbende forsøgt at udvide de ældres muligheder for selv at vælge. Partiet har blandt andet foreslået, at der skal være friplejehjem i alle kommuner og bestyrelser på alle plejehjem med repræsentation af pårørende, lokale ildsjæle og medarbejdere.

På landsmødet ventes partiet at præsentere flere konkrete forslag på ældreområdet. Fælles for dem er, at de skal give borgerne flere muligheder og mere frit valg i hverdagen. Det er en værdikamp for Jakob Ellemann-Jensen, der udpeger Mette Frederiksens S-regering som hovedmodstanderen:

»Lige nu har vi en regering, som systematisk indskrænker borgernes frie valg og vil bestemme over os. Socialdemokratiet fører en ideologisk kamp imod friplejehjem, friskoler, fribørnehaver og andre driftige danskere, som viser privat initiativ«.

»Det er en værdikamp, som Venstre vil tage op. For vi tror på, at borgerne selv skal have mulighed for at vælge«, siger Jakob Ellemann-Jensen.

ritzau