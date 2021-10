Politikens politiske redaktør: Det var en mere lettet partiformand, end man har set de sidste to år.

Venstre står dårligt i meningsmålingerne, tre store profiler har det seneste år forladt partiet, og formand Jakob Ellemann-Jensen er ikke længere den eneste naturlige statsministerkandidat i blå blok. Men ifølge Politikens politiske redaktør, Anders Bæksgaard, virkede formanden sikker på sig selv og sin rolle i partiet, da han holdt åbningstale ved Venstres landsmøde lørdag formiddag.

»Der, hvor jeg synes, at han udmærker sig i talen, er ved at træde i karakter. Han er blevet mere tryg ved lederrollen. Talen viser, at Jakob Ellemann-Jensen er ved at finde sine ben som Venstres formand. Da han startede, lagde han sin humor lidt på hylden og iklædte sig en statsmandsdragt. Senere fandt han så ud af, at det fik ham til at miste den autenticitet, som han tidligere havde. Der skulle altså gøres plads til lidt mere Jakob i det Ellemann-projekt, han havde kørende. Og her viste talen med det personlige pennestrøg, og ikke mindst med den let grådkvalte hyldest til Ellemanns far, at han tør være autentisk igen. Det virker til at være et sundhedstegn fra Venstres formand, som lader til at hvile mere i det at være formand for partiet.«