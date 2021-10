Mette Frederiksen: Modi-genbesøg understreger godt forhold

Indiens premierminister, Narendra Modi, vil inden for ’en overskuelig’ periode besøge Danmark. Det har han og statsminister Mette Frederiksen (S) aftalt under statsministerens besøg hos netop Narendra Modi lørdag.

Med aftalen om endnu et besøg fortsætter Danmark og Indien med at danse tættere ren diplomatisk og i forhold til det grønne partnerskab, som de to lande har indgået.

»Det, vi ønsker, er at være vært for et indisk-nordisk topmøde. Der har jeg i dag inviteret Modi til at deltage i. Og han har heldigvis takket ja«, siger Mette Frederiksen og fortsætter:

»Det betyder, at vi får et indisk genbesøg inden for en overskuelig tidshorisont. Det er endnu bekræftelse på, hvor godt vores forhold er«.

Mette Frederiksen er på statsbesøg i Indien, hvor hun er blevet taget imod med pomp og pragt i landets hovedstad, New Delhi. Dannebrog vajer i gaderne i regeringskvarteret, og rundkørslerne er prydet med billeder af Modi og Frederiksen.

Det er et markant toneskift i forhold til for et årti siden, hvor Danmark og Indien var på kollisionskurs over Niels Holck. Han er i Indien anset for at have støttet terrorister men kan ikke udleveres på grund af risiko for tortur.

I en periode var der slet ingen kontakt mellem danske og indiske myndigheder. Men det er altså helt overstået nu.

»Det er lykkedes gennem en lang periode at bløde op til, at vi ikke bare har et normaliseret samarbejde, men et rigtigt, rigtigt godt samarbejde«, siger Mette Frederiksen og fortsætter:

»Det er godt for dansk udenrigspolitik, det er godt for klimaet og ikke mindst for dansk erhvervsliv«.

