Venstre vil måles på, om bankmanden, frisøren og læreren får mere frihed

Med udstedelsen af et såkaldt frihedsløfte vil Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, ophøje den enkelte borgers oplevelse af at have fået mere frihed til et afgørende succeskriterium for en borgerlig regering.

Men han har yderst svært ved at definere, hvad de præcise målepunkter skal være, hvis og når han en dag vinder regeringsmagten. Det viste førstedagen ved Venstres landsmøde i Herning.