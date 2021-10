Anders Fogh kritiserer Mette Frederiksen for at afskære pressen

Der er sket et alvorligt skred i pressens adgang til skiftende statsministre de seneste 10 år. Det mener tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen (V), som i hårde vendinger kritiserer nuværende statsminister Mette Frederiksen (S) for at afskære pressen muligheden for at stille kritiske spørgsmål i offentlighedens interesse.

»Det er en klar mangel i det danske folkestyre, at statsministeren ikke stiller sig op mindst den ene gang om ugen, så journalisterne får en direkte adgang til at stille kritiske spørgsmål. Det kan jo ikke nytte noget, at dansk politik bliver en envejskommunikation om makrelmadder«, siger Anders Fogh Rasmussen under afslutningen af Venstres landsmøde.